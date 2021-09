information fournie par France 24 • 30/09/2021 à 07:03

A la Une de la presse, ce jeudi 30 septembre, la décision du président tunisien Kaïs Saïed, de désigner l'universitaire Najla Bouden, pour former un nouveau gouvernement. L'inquiétude des journaux algériens face à la hausse alarmante de la «harga», l'immigration clandestine. Des propos sexistes et racistes divers et variés. Et un nounours à l'effigie d'Angela «Mutti» Merkel.