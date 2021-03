Être féministe : un engagement à haut risque dans le monde

France 24 • 05/03/2021 à 18:21

Aujourd'hui encore, à travers le monde, défendre les droits des femmes peut mener à la prison ou à la mort. À l'occasion de la journée internationale du droits des femmes, lundi 8 mars, ActuElles rend hommage à ces féministes qui risquent leur vie et leur sécurité pour porter la cause des femmes en Libye, au Mexique et ailleurs sur la planète. Une édition spéciale réunissant autour de Virginie Herz les trois présentatrices de l'émission en anglais, arabe et espagnol : Annette Young, Mayssaloun Nassar et Angela Gomez.