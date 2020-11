Éthiopie : le conflit au Tigré déborde sur l'Érythrée et le Soudan

France 24 • 20/11/2020 à 20:44

Cette semaine dans le monde, le conflit qui déchire l'Ethiopie vire à la crise humanitaire. 40.000 Éthiopiens ont franchi la frontière au nord pour se réfugier au Soudan. Au Burkina Faso, douze candidats sont face au chef de l'État sortant Roch Marck Christian Kaboré ce dimanche aux élections législatives et présidentielle. En Azerbaïdjan, Bakou reprend possession des districts dits du glacis sécuritaire. Et enfin, en France, le documentaire Hold-Up, a fasciné plus de deux millions d'internautes. Il décrit une pandémie du coronavirus exploitée par les autorités.