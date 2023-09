information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 14:35

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky montera pour la première fois mardi à la tribune de l'ONU, face à une communauté internationale fragmentée et ébranlée par des crises en série, en particulier l'invasion de son pays par la Russie. Les explications de Nicolas Tenzer, politologue et enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales.