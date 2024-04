Et si la Fed, contre toute attente, augmentait finalement ses taux ?

information fournie par Ecorama • 23/04/2024 à 14:05

De plus en plus de responsables de la Fed s'interrogent sur la nécessité de baisser le niveau des taux d'intérêt cette année. Faut-il redouter un scénario où croissance et inflation repartiraient, contraignant la banque centrale américaine à remonter ses taux ? L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 23 avril 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com