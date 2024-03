information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/03/2024 à 14:05

A l'occasion de la publication des résultats annuels pour 2023 de la Caisse des dépôts et consignations, Eric Lombard, son directeur général, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 mars 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur le niveau du déficit public français, les grands enjeux de transition énergétique, de souveraineté et de développement économique, ainsi que sur le financement du logement social, de l'industrie et des PME/ETI cotées.