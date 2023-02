Entre les États-Unis et l'Europe, la guerre des subventions à l'industrie

information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 18:04

Entre les États-Unis et l'Union européenne, rien ne va plus sur le terrain économique. C‘est la guerre des subventions, à qui mettra le plus d’argent sur la table pour lutter contre l’inflation et soutenir son tissu industriel. Washington a frappé fort en août dernier, dégainant plus de 370 milliards de dollars à travers l’Inflation reduction Act – la loi sur la réduction de l’inflation. Son objectif : favoriser les entreprises américaines sur la route du virage écologique. Face à cela, l’UE proteste timidement et tente d’apporter une réponse unie. Lors du dernier Conseil européen du 9 février, les Vingt-Sept se sont mis d’accord sur un Plan industriel vert. Celui-ci autorise des aides d’État massives, mais seulement sur le plan national et sans mécanisme de solidarité contrairement à ce que réclamaient les pays les plus endettés comme l’Italie et l’Espagne. Faut-il compléter ce dispositif par une préférence européenne, un Buy european act, qui favoriserait les achats industriels dans l'Union des 27 ? Assiste-t-on au retour au retour du protectionnisme à l’échelle mondiale ?