06/10/2023

La croissance économique de la Chine a ralenti de manière significative au cours des derniers mois. L'activité est en berne, les exportations et la consommation baissent, le chômage augmente, et la crise immobilière se poursuit. Où va la deuxième économie mondiale ? Quelles conséquences sur la stabilité du pays et sur l'économie mondiale ? Cette situation suscite l'inquiétude.