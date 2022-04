Énora Chame sur sa mission en Syrie en 2012 : "Comment refuser le regard à un homme qui meurt ?"

information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 14:32

Énora Chame livre un témoignage hors du commun, celui d'une femme officier de renseignement qui a rejoint en 2012 une mission de maintien de la paix de l’ONU, passant alors plusieurs mois en Syrie. Elle a rencontré sur le terrain des femmes et hommes de tous les parties du conflit, aussi bien des soutiens du régime syrien que des sympathisants d'Al-Qaïda. Mais dans un pays gagné par l'horreur, ce sont "les vivants", souvent promis à la torture et à la mort, qui ont le plus marqué sa mémoire.