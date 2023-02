Enfin de l'épargne salariale pour les employés des petites entreprises ?

information fournie par Ecorama • 13/02/2023 à 14:00

Patronat et syndicats ont finalement réussi à s'entendre après plus de trois mois de négociations sur le partage de la valeur. Les entreprises de moins de 50 salariés vont-elles devoir mettre en place une participation obligatoire pour leurs employés ? Les explications de Mathieu Plane, Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 13 février 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com