information fournie par France 24 • 15/09/2022 à 09:08

Alors que la France va prolonger l'année prochaine le "bouclier énergétique" qui contient la facture de gaz et d'électricité des Français, l'Europe plaide pour des échanges entre états et une contribution exceptionnelle des fournisseurs d'énergie. Une protection suffisante ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux.