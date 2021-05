En Russie, l'intimidation et la répression des opposants s'accentue

France 24 • 18/05/2021 à 15:48

En Russie, les députés ont ouvert la voie mardi à l'exclusion des partisans d'Alexeï Navalny des législatives. Du côté des tribunaux, le procès visant à qualifier d'"extrémistes" les organisations de l'opposant à Vladimir Poutine a été renvoyé au 9 juin. Un statut qui, s'il était adopté, pourrait valoir six ans de prison à leurs membres et dix ans à ceux qui les dirigent. Pour les partisans de Navalny, la décision ne fait d'ores et déjà aucun doute dans un pays où les décisions judiciaires ne sont quasiment jamais favorables à l'opposition, qui se trouve sous une pression extrajudiciaire croissante.