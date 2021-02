France 24 • 17/02/2021 à 10:21

Après la Tunisie, l'Égypte et le Yémen, c'est au tour de la Libye de marquer les 10 ans du début de la révolution. Une décennie traversée par une guerre civile et une division politique du pays, qui ont mis l'économie libyenne à terre. La situation s'est aggravée en 2020, provoquant une triple crise "politique, économique, et humanitaire", selon la Banque mondiale. Explications dans l'Info Éco.