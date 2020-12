En Inde, une loi antiterroriste pour bâillonner la société civile ?

France 24 • 04/12/2020 à 15:10

La pandémie et le confinement en Inde se sont accompagnés d'une vague d'arrestations sans précédent. La police indienne invoque régulièrement une loi de prévention du terrorisme à l'encontre des opposants à un pouvoir de plus en plus autoritaire. Cette loi draconienne permet à l'État d'emprisonner tout individu soupçonné de terrorisme jusqu'à six mois, sans preuve et sans procès. Pour les opposants, l'État indien envoie un message clair à tous ses détracteurs : "Restez dans le rang".