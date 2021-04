En Inde, la révolution du bio a commencé

France 24 • 20/04/2021 à 15:04

La Révolution verte des années 1960 en Inde a permis d'augmenter la production agro-alimentaire du pays, mais a aussi conduit à la pollution des sols et à l'assèchement des nappes phréatiques. Résultat : beaucoup de terres sont aujourd'hui infertiles ou empoisonnées par l'usage massif de pesticides et fertilisants. Dans l'État de l'Andhra Pradesh, le manque d'eau et la dégradation des sols a contraint de nombreux fermiers à abandonner l'agriculture, piégés dans l'endettement, la majorité de leurs revenus siphonnés par l'achat de produits chimiques.