information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 12:17

Le festival des Vieilles Charrues est de retour pour sa 32ème édition à Carhaix, en Bretagne, avec des artistes internationaux comme Sting, PV Harvey ou Charlotte de Witte. Une année particulièrement pluvieuse, ce qui n'arrête pourtant pas les festivaliers rencontrés par Jonathan Walsh et Johan Baudin pour France 24. Et bonne nouvelle, l'édition 2025 aura bien lieu, un accord ayant été trouvé entre les organisateurs du festival et la mairie de la ville.