En Éthiopie, la guerre au Tigré se propage en Amhara

information fournie par France 24 • 21/09/2021 à 16:06

Depuis le début de l'été, le conflit au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, s'étend aux régions voisines, en Afar et surtout en Amhara. L'armée fédérale éthiopienne, soutenue par l'armée régionale Amhara et par des milices y affronte les forces du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Depuis le début des combats en novembre dernier, les parties engagées dans ce conflit sont accusées de violations graves des droits de l'Homme. Et le nouveau front de la guerre ne fait pas exception : nos journalistes ont pu se rendre en région Amhara, où les populations civiles paient toujours le prix de ce conflit.