Emmanuel Macron veut "une France plus forte et plus juste"

information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 10:43

Lors de sa conférence de presse mardi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir "réarmer" civiquement et économiquement le pays pour construire une "France plus forte et plus juste". Pour cela, plusieurs lois et réformes économiques à venir ont été détaillées. Ce rendez-vous avec les journalistes était organisé la veille de son déplacement à Davos, au Forum économique mondial, où le président français veut faire "rayonner" le pays, alors que débute une année riche en événements à portée internationale, notamment avec les Jeux olympiques cet été.