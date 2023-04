Emmanuel Macron en opération reconquête : le chef de l'État tente de reprendre la main

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 08:49

Emmanuel Macron en opération reconquête après la réforme des retraites et la promulgation de la loi. Le chef de l’État sillonne la France et se heurte au mécontentement, aux huées et aux "casselorades". Le gouvernement veut avancer et joue la montre en misant sur les 100 jours "d'apaisement et d'action"' voulus par le président de la République. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain, de Politis, et David Revault d’Allonnes du Journal du dimanche.