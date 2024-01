Emmanuel Macron en Inde : une visite pour consolider les relations diplomatiques et économiques

information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 10:34

Accueilli sur tapis rouge avec une parade d'éléphants, Emmanuel Macron a atterri, jeudi 25 janvier, à l'aéroport de Jaipur, capitale régionale de l'Etat du Rajasthan, à 200 kilomètres au sud de New Dehli. Accompagné de trois ministres et d'une quinzaine de chefs d'entreprise, il sera l'invité d'honneur de Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne. "Ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles", a assuré la présidence française. Les précisions d'Alban Alvarez.