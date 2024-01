information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 15:05

Le président français, Emmanuel Macron, a débuté, jeudi 25 janvier, une visite de deux jours en Inde. Il est l'invité d'honneur de Narendra Modi pour la fête de la constitution indienne. Les ministres des Armées, Sébastien Lecornu, de la Culture, Rachida Dati, des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et une quinzaine de chefs d'entreprise sont également du voyage. C'est la quatrième rencontre d'Emmanuel Macron et Narendra Modi en moins d'un an. Le décryptage de Gauthier Rybinski.