information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 10:34

Dans le cadre d'une visite d'Etat de deux jours, entamée jeudi 25 décembre en Inde, Emmanuel Macron a assisté ce vendredi a une démonstration de force de l'armée indienne lors d'un défilé militaire haut en couleur à New Delhi. Le président français et son homologue indien, Narendra Modi, ont assisté à la parade côte à côte depuis la tribune d'honneur dans un cérémonial mêlant tradition de l'Empire britannique et symboles de l'Inde contemporaine. Les précisions sur place d'Alban Alvarez.