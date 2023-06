Emmanuel Macron à Annecy: "S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit"

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 16:21

"S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit", a déclaré vendredi le président Emmanuel Macron lors d'une visite à Annecy, au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont 4 enfants très jeunes. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a assuré qu'il voulait "apporter le soutien de la Nation toute entière à ces enfants et à leurs familles", et a dit sa "fierté" aux secouristes qui avaient pris en charge très rapidement les blessés.