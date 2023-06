Émeutes: Macron dénonce une "instrumentalisation", annonce des moyens supplémentaires

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 15:38

Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent" et annoncé que "des moyens supplémentaires" allaient être déployés par le ministre de l'Intérieur après trois nuits d'émeutes urbaines à la suite du décès du jeune Nahel lors d'un contrôle policier à Nanterre. Le président s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre et annoncé que des "moyens supplémentaires" allaient être déployés par le ministère de l'Intérieur. Notre replay de sa prise de parole.