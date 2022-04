Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 10:03

Pari réussi pour Elon Musk : le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action. Ce qui valorise l'entreprise à près de 44 milliards de dollars. Une fois l'opération finalisée, Twitter deviendra une entreprise privée, non cotée en Bourse. Retour dans l'Info éco sur le feuilleton qui a précédé ce rachat, et ses implications pour la plateforme.