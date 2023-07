Elisabeth Borne confirmée à Matignon: "Macron maintient Macron"

information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 07:46

A la Une de la presse, ce mardi 18 juillet, la décision d’Emmanuel Macron de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. Celle de l’Union européenne de signer un partenariat économique et migratoire avec l’Egypte et le Maroc, sur le modèle de celui qui vient d’être noué avec la Tunisie. La nomination controversée d’une économiste américaine à la direction de la concurrence de la Commission européenne. Et une (nouvelle) idée monumentalement stupide.