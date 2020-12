Eliott Schonfeld : "J'ai l'impression d'avoir découvert la planète sur laquelle je suis"

France 24 • 07/12/2020 à 12:47

Eliott Schonfeld, 25 ans, est le plus jeune membre de la Société des explorateurs français. Il a découvert sa vocation il y a sept ans, lorsqu'il s'est perdu plusieurs jours sur une île australienne et a fait l'expérience de la vie sauvage. Depuis, il s'est fait une spécialité de traverser des lieux considérés comme hostiles, de l'Himalaya au Grand Nord canadien en passant par le désert de Gobi, l'Islande ou encore l'Alaska... L'an dernier, il est parti seul et à pied dans la forêt amazonienne sur les traces du jeune explorateur Raymond Maufray, disparu dans la jungle en 1950.