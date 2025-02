information fournie par France 24 • 17/02/2025 à 15:35

Et si les vieux moulins à farine étaient une clef du futur ? Hérités du Moyen-Âge, ils tirent leur énergie de la seule force de l’eau, sans aucune combustion. Idéal pour moudre le grain, ou produire l’électricité ! Une fée qui, sortie de leur turbine, est la plus verte et la plus renouvelable du marché. Cette solution n’a rien d’anecdotique quand on sait que 85% de la consommation mondiale d’énergie est toujours d’origine fossile.