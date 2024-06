information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 20:11

Les dirigeants de l'UE réunis en sommet se sont entendus jeudi pour accorder un deuxième mandat à Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et confier la diplomatie européenne à une voix forte sur l'Ukraine, l'Estonienne Kaja Kallas. Cet accord sur les postes clés de l'UE a été rapidement conclu, en dépit des vives résistances de l'Italienne Giorgia Meloni et du Hongrois Viktor Orban. Décryptage avec Pascale Joannin, Politologue et Directrice générale de la Fondation ROBERT SCHUMAN.