Elections en Slovaquie: "Plus la guerre en Ukraine dure longtemps, plus elle risque de s'étendre"

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 07:48

A la Une de la presse, ce lundi 2 octobre, la mobilisation, hier, en Pologne, de centaines de milliers de manifestants réunis contre le gouvernement ultra-conservateur, à 15 jours des législatives. L’ex-Premier ministre populiste Robert Fico en bonne voie pour former un nouveau gouvernement en Slovaquie. Le retour du Covid et du vaccin en France. Et deux études recommandant aux patients de s’adresser aux chirurgiennes plutôt qu’aux chirurgiens.