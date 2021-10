information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 18:33

Sociaux-démocrates, Verts et libéraux allemands vont entamer jeudi des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition inédite et sans les conservateurs d’Angela Merkel. Pascal Thibaut, correspondant RFI pour FRANCE 24 à Berlin, fait le point sur la situation.