Election présidentielle de 2027 : Les Républicains en ordre de bataille

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 18:40

Les Républicains s'organisent en vue de la présidentielle de 2027. Laurent Wauquiez, le patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est sorti de son silence et affiche ses ambitions. De l’autre côté de l’échiquier, la Nupes est au point mort entre insultes et désaccords. Pendant ce temps, Emmanuel Macron donne des pistes pour réformer la Constitution. Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Laurent Joffrin, directeur de Lejournal.info et Catherine Tricot de la revue Regards.