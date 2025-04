information fournie par France 24 • 12/04/2025 à 23:26

Scrutin historique ce samedi au Gabon. Le pays était aux urnes pour choisir son nouveau président. 8 candidats sont en lice et devront être départagés par plus de 800 000 électeurs . Ce scrutin censé mettre fin à la parenthèse du coup d'État militaire qui a porté le Général Brice Clotaire Nguema au pouvoir est supervisé par une quarantaine de missions d'observateurs nationaux et internationaux. Les premières estimations du vote ne sont pas encore connues