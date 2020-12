France 24 • 01/12/2020 à 15:52

La société numérique est-elle un progrès ou, au contraire, un grand bond en arrière ? Les Amazon, Google et autres Facebook nous entraînent-ils vers la civilisation ou, à l'opposé, vers une nouvelle forme de barbarie ? Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Cédric Durand, économiste et enseignant à l'université Paris-13 et à l'université de Genève. Il publie un livre intitulé "Technoféodalisme. Critique de l'économie numérique" (éd. La Découverte).