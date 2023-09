information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 15:19

Des fonds iraniens gelés d'un montant de six milliards de dollars ont été transférés via le Qatar, ouvrant la voie à un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la République islamique, ont indiqué lundi 18 septembre des sources proches du dossier. Les précisions de Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24.