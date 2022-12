Ebola en Ouganda : l'inquiétude des soignants en première ligne

information fournie par France 24 • 08/12/2022 à 11:45

Le dernier patient infecté par Ebola en Ouganda est sorti de l’hôpital le 30 novembre. Une annonce victorieuse du gouvernement, en passe de gagner son combat contre une épidémie qui a tué plus de 50 Ougandais en 3 mois seulement. Mais aucun vaccin n’est encore disponible et les autorités et ONG restent vigilants pour éviter une nouvelle flambée. De nombreux cas contact sont encore sous surveillance, comme à Kampala. Reportage dans un centre de santé de la capitale ougandaise, aux côtés des soignants en première ligne.