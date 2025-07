Droits de douane : le Medef souhaite "un rapport de force plus équilibré avec les Etats-Unis"

information fournie par AFP Video • 30/07/2025 à 16:21

"On aurait préféré que l'Europe (...) établisse un rapport de force plus équilibré avec les Etats-Unis", déclare le président du Medef, Patrick Martin, en arrivant à une réunion à Bercy entre le ministre de l'Economie Eric Lombard et plusieurs autres membres du gouvernement qui accueillent les organisations patronales et fédérations professionnelles trois jours après l'accord commercial annoncé entre l'Union européenne et les Etats-Unis qui menace de fragiliser leur situation. SONORE