Drogue : le fléau du crystal meth en Allemagne

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 11:41

Le crystal meth est une substance hautement addictive considérée comme l’une des drogues les plus dangereuses au monde. La "cocaïne du pauvre" est réalisée à partir d’ingrédients en vente libre. Sa consommation en Europe prend de l’ampleur, de grandes quantités étant clandestinement produites aux Pays-Bas. Et elle fait notamment des ravages en Allemagne où les consommateurs de cette drogue de la performance sont de plus en plus nombreux. Un reportage d'Anne Mailliet, Alix Le Bourdon et Fernande Van Tets.