Double attaque du Jnim à Bamako : "il est extrêmement difficile de juguler ces groupes djihadistes"

information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 14:19

Un calme apparent règne à Bamako où les habitants sont partagés entre inquiétude et résilience, au lendemain d'attaques jihadistes inédites depuis longtemps et sur lesquelles persistent de nombreuses interrogations. Bamako a été le théâtre d'une opération mortelle revendiquée par les jihadistes affiliés à Al-Qaïda et inédite depuis des années dans la capitale alors que d'autres régions sont en butte à des attaques quasi quotidiennes. Alors que l'état-major a déclaré que les assaillants étaient "neutralisés", les sources sécuritaires ont confirmé que les attaques jihadistes à Bamako ont fait plus de 70 morts. Décryptage avec Niagalé Bagayoko, politologue et présidente du centre de recherche African Security Sector Network.