information fournie par France 24 • 04/03/2025 à 11:18

Donald Trump a mis ses menaces à exécution avec des droits de douanes de 25 % sur les marchandises mexicaines et canadiennes et 20 % sur les importations venues de Chine. Pékin et Ottawa ont immédiatement réagi. Dans de nombreux pays, des appels au boycott de produits américains se multiplient.