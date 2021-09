information fournie par France 24 • 29/09/2021 à 21:46

Dominique Missika travaille sur la mémoire de la Shoah et celle de la Seconde Guerre mondiale. Elle signe un livre magnifique, "Résistantes", dans lequel elle rend hommage à ces femmes de l'ombre qui, entre 1940 et 1944, ont choisi de se battre en France contre l’occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy. Elles ont été, pendant bien longtemps, les oubliées de la mémoire combattante.