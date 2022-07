Documenter les morts et les cimetières en Ukraine ; les appels à l'aide de migrants en Biélorussie

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 15:59

Si l’estimation du nombre de victimes causées par la guerre en Ukraine reste complexe, l’aménagement de cimetières et de fosses communes, documentés en vidéo et visibles avec l’imagerie satellitaire, offre aux enquêteurs en ligne et aux ONG une possibilité d’établir des estimations localisées. Le Centre for Information Résilience s’est focalisé sur un cimetière de Tchernihiv, comme le détaille un des enquêteurs de l’ONG dans notre émission.

Depuis le mois de mars, les appels à l'aide de migrants bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie se sont à nouveau multipliés. En 2021, des dizaines de milliers de migrants avaient emprunté cette nouvelle route migratoire dans l'espoir de rejoindre l'Union européenne. Selon notre Observatrice, membre du collectif d'associations Grupa Granica, la Pologne continue de refouler ces personnes, quel que soit leur état de santé.