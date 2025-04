information fournie par France 24 • 10/04/2025 à 14:57

Ali Laïdi reçoit Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et co-auteur avec Mickaël Berrebi "Un monde de violence. Et après ?" publié aux éditions Eyrolles. "En 2000, beaucoup de pays industrialisés ont transféré vers les pays émergents de nombreuses activités productives. Ce transfert a entraîné toute une série de problèmes, du chômage, des inégalités (...) Et qui a permit le développement d'une financiarisation de l'économie".