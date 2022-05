information fournie par France 24 • 11/05/2022 à 12:48

Abidjan accueille la COP15 contre la désertification: comment protéger les populations exposées à la sécheresse et la dégradation des terres cultivables ? Un véritable enjeu de sécurité alimentaire à l'heure où la guerre en Ukraine met en péril l'approvisionnement en engrais et céréales. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bilal Tarabey. Regards croisés aussi sur la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition.