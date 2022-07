Des Yazidis à nouveau contraints au déplacement et trois intox accusant les Ukrainiens de "nazisme"

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 16:09

D’intenses combats ont opposé l’armée irakienne et des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) les 1er et 2 mai dans la région de Sinjar (nord-ouest de l’Irak). Des milliers de Yazidis ont ainsi été contraints de quitter une nouvelle fois leurs villages, après avoir fui une première fois le groupe État islamique en 2014. Notre Observateur raconte comment il a fui le sien au milieu des combats et le retour à la vie précaire dans les camps de déplacés.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, en appui sur la rhétorique de Vladimir Poutine qui assure "dénazifier" le pays, des allégations accusant des soldats, des réfugiés et même le président Zelensky de nazisme émergent régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous en analysons trois.