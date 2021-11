information fournie par France 24 • 23/11/2021 à 14:57

L'Éthiopie salue le retour de précieux objets d'art pillés par des soldats britanniques il y a plus de 150 ans, après une longue campagne pour leur restitution. La collection - récupérée du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas - comprend une couronne de cérémonie, un bouclier impérial, un ensemble de verres en d'argent, un livre de prières manuscrites, des croix et un collier.