Des navires propulsés par la nature en Arctique : une révolution pour préserver cet espace fragile ?

information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 08:37

Passionnée par les glaces et le grand Nord depuis toujours, elle fut à 27 ans, la première femme commandant de navires d’expédition polaire. FRANCE 24 reçoit Sophie Galvagnon. Et si elle continue de suivre le projet scientifique du médecin et aventurier Jean-Louis Étienne, elle a aussi, en tant qu'armatrice, décidé de faire évoluer les voyages arctiques avec Selar, le premier navire d'expédition propulsé par la nature. Vent et soleil. Le petit voilier pourra-t'il faire évoluer ce secteur des croisières ? Quelles transformations sont en cours dans cet espace arctique, qui par endroits n'a jamais été cartographié ?