Des milliers de manifestants contre le Rwanda à Goma en RD Congo

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 22:31

Plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté lundi à Goma contre le Rwanda, accusé par les autorités de la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23 qui ont gagné du terrain ces derniers jours dans l'est du pays. Les manifestants, dont des centaines de motards, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi les rues de la ville de plus d'un million d'habitants, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Reportage France 24 dans cette édition.