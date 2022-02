Des manuscrits et des dessins jamais vus du Petit Prince débarquent à Paris

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 12:10

Pour la première fois des manuscrits, des dessins et aquarelles du Petit Prince sont exposés en France au Musée des Arts décoratifs à Paris, à partir du 17 février jusqu'au 26 juin. Avec 200 millions d’exemplaires vendus, le conte philosophique et humaniste d'Antoine de Saint-Exupéry est un véritable phénomène d’édition. On recense à ce jour 498 langues et dialectes de son Petit Prince. Cela en fait l’ouvrage le plus traduit au monde, après la Bible.