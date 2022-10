Des actrices et chanteuses françaises se mobilisent pour les femmes iraniennes

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 16:26

Plusieurs actrices et chanteuses françaises (Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg...) se sont filmées en train de se couper une mèche de cheveux pour soutenir le combat des femmes iraniennes. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Louise Dupont et Xavier Leherpeur reçoivent la réalisatrice Mia Hansen-Løve pour "Un beau matin", son 8e long-métrage. Un film sur la fin de vie et le sentiment amoureux avec Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Nicole Garcia et Pascal Gregory.